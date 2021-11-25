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Поехал кутить, подбили губу: Евгений Селезнев пострадал в драке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 13:21
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Скандальному форварду закарпатского Миная досталось по лицу после игры с Ингульцом, когда он отмечал редкое для себя явление – забитый мяч
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандалы продолжают преследовать бывшего форвард сборной Украины 36-летнего Евгения Селезнева.

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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Очередная громкая история приключилась после недавнего матча Минай – Ингулец 2:2, в котором Селезнев забил первый за пять лет гол в УПЛ не с пенальти и приблизился на расстояние шести голов к лучшим бомбардирам чемпионата Украины за всю историю Сергею Реброву и Максиму Шацких.

"После забитого гола Ингульцу он поехал кутить. Была драка, в которой Селезнев пострадал. Он приехал с утра на тренировку, но не участвовал в ней", – рассказал ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.

Таким образом, видимо, не случайно по ходу следующего матча Миная, с Колосом (1:1), камера каналов "Футбол 1/2/3" зафиксировала, что у Селезнева подбита губа.

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"Сразу несколько источников мне сообщают, что Селезнев нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. У него уже было несколько загулов за осень. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов".

"Вопрос в том, что клуб об этом ему особо ничего не говорит. Они знали, кого пригласили в команду, и закрывают на это глаза", – добавил Андрей Сенькив.

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Напомним, в начале года Селезнева выгнали из Колоса за нарушение режима.

По данным СМИ, на сборах в Турции Евгений выпивал с Милевским, Ворониным, Аршавиным, Радимовым и Самедовым.

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Селезнев и Милевский
Селезнев и Милевский / Фото: Instagram

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