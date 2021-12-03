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На**я вы его выпускаете, бл**ь? Селезнев обматерил одноклубника и тренера команды

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 декабря, 21:29
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Скандальный форвард Миная не смог сдержать эмоции после матча с Динамо и слов в адрес партнеров не выбирал
Евгений Селезнев и Игорь Леонов
Евгений Селезнев и Игорь Леонов / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В матче 16-го тура чемпионата Украины закарпатский клуб уступил на своем поле динамовцам со счетом 0:2.

Сразу после финального свистка нападающий Миная Евгений Селезнев обрушился с нецензурной руганью в адрес одноклубника, который вышел в матче на замену. Эмоции 36-летнего футболиста били через край и дело едва не дошло до рукоприкладства.

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"Кто этого у***а выпустил? Кто его на*** выпустил? Н***я вы его выпускаете, бл***?

На*** он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать?

С**а, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке", – сказал Селезнев.

Добавим, что в этом матче на замену вышли пять футболистов: сам Селезнев, а также Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

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Это не первый скандал в который попадает украинский бомбардир. Недавно мы сообщали, как Селезневу досталось по лицу после игры с Ингульцом, когда он отмечал забитый мяч.

Ранее, после матча с Ворсклой, Селезнев показал средний палец трибунам в ответ на выкрики и свист болельщиков. За этот поступок нападающий получил два матча дисквалификации.

Селезнев вновь не забил за Минай
Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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А после игры с Динамо в первом круге, Селезнев предложил игроку "бело-синих" Караваеву "выйти поговорить" за стадионом.

Евгений Селезнев предложил Александру Каравеву поговорить за стадионом
Евгений Селезнев предложил Александру Каравеву поговорить за стадионом

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Украины Минай на выезде сыграет против Александрии. Будем надеяться, что на этот раз Евгений порадует нас забитым голом, а не попаданием в новый скандал.

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
16
43:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
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Мариуполь
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