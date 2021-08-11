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Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
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14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
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Ингулец --
Динамо --
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Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
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Мариуполь --
Заря --
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Колос --
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"Пошли выйдем за стадион – поговорим": очередной зашквар от Селезнева

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 23:57
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В перерыве между таймами, Евгений предложил игроку Динамо Караваеву "выйти поговорить" за стадионом. Динамовец решил, что ему не о чем разговаривать с дебоширом и вежливо отказался
Евгений Селезнев предложил Александру Каравеву поговорить за стадионом
Евгений Селезнев предложил Александру Каравеву поговорить за стадионом

Сегодня, 11 августа, Динамо сыграло перенесенный матч 1-го тура против Миная. Киевляне без особых проблем разобрались с закарпатцами со счетом 2:0.

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Как всегда в матчах с участием Миная в центре внимания оказался Евгений Селезнев. В первом тайме скандальный нападающий пошел в жесткий подкат против одного из киевлян – судья свистнул штрафной, а Селезнев начал на повышенных тонах разговаривать с Караваемым.

Казалось, что ситуацию "разрулили", но в подтрибунном помещении форвард Миная в грубой форме начал доказывать свою правоту динамовцу Александру Караваеву.

  • ЕС: Буя (прим. Буяльский), ну какого х## он свистит, б###ь, в штрафной?
  • АК: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
  • ЕС: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
  • АК: А для чего?
  • ЕС: Поговорим.
  • АК: Для чего?
  • ЕС: Ну просто поговорим.
  • АК: Зачем мне с тобой разговаривать? (Селезнев уходит) Ну и все.
  • ЕС: (К другому) Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.

После матча Александр Караваев дал свою оценку конфликта с Селезневым.

"Конфликт с Селезневым? Я не хочу это комментировать. Иду ли я с ним за стадион? Я адекватный парень и сейчас еду домой, проводить время с семьей. У меня есть на что тратить свободное время, а насчет остального я не задумываюсь. Какой может быть конфликт. Мы играем в футбол, кто-то недоволен чем-то, что-то высказывает. У кого-то личные проблемы или претензии. У меня нет ни того, ни другого. Я играю в футбол, мы показываем положительный результат", – сказал Караваев.

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: Instagram

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Напомним, это уже не первый случай когда Селезнева тянет на "разговоры". В минувшем туре Евгений Селезнев устроил конфликт с футболистом Александрии Владиславом Бабогло в подтрибунном помещении.

Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. На счету экс-игрока Шахтера и Днепра 116 точных ударов. По этому показателю он уступает Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124).

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
2:0
Видео О матче
Пятница, 13 августа
19:30
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 15 августа
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Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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