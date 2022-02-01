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Топ-трансферы украинского футбола: от Миколенко до Коноплянки

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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1 февраля, 17:59
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Миколенко, Супряга, Юрченко и Сикан уже покинули украинскую Премьер-лигу, Коноплянка и Шабанов – в шаге от этого
Миколенко, Супряга и Коноплянка
Миколенко, Супряга и Коноплянка / Фото: Коллаж: Сегодня

Нынешняя зима оказалась довольно горячей в плане исходящих трансферов для украинского чемпионата. Мы выделили главные из состоявшихся и те, которые еще могут быть оформлены.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Reuters

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Виталий Миколенко
из Динамо в Эвертон

Переход 22-летнего защитника киевлян на удивление не превратился в привычную для украинских грандов эпопею. Игорь Суркис признался, что предложение "ирисок" даже для него стало неожиданностью. Он поговорил с футболистом, тот посоветовался с родителями и со слезами на глазах признался президенту, что хотел бы попробовать себя на таком уровне.

Стоимость трансфера оценивается в 23,5 миллиона евро. В подписании украинца был заинтересован тренер Эвертона Рафа Бенитес, который позволил ему дебютировать буквально через несколько дней после перехода. Но вскоре испанец был уволен. Накануне "ирисок" принял легендарный Фрэнк Лэмпард. Его дебют и кадровые решения, в частности, по Миколенко, ожидаем с некоторой тревогой.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Владислав Супряга
из Динамо в Сампдорию

А эта эпопея завершилась 30 января. Разговоры о возможном переходе чемпиона мира U-20 из Динамо шли давно. Правда, сначала Мирча Луческу предоставил форварду немало шансов проявить себя в прошлом сезоне, но тот не выстрелил. Стало ясно, что ему пора менять прописку. Однако летом этого не случилось, и Супряга полгода практически не попадал в заявку киевлян.

Его сватали в Дженоа и даже в чемпионат Румынии. А журналист Игорь Бурбас в своем Телеграм-канале BurBuzz сообщал, что швейцарский Базель выбирает себе нападающего между украинцами Супрягой и Данилом Сиканом из Шахтера. В итоге Владислав перешел в Сампдорию на правах аренды до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7,5 миллионов. Киевляне же продолжат платить ему зарплату. По информации Бурбаса, аренда может стать полуторагодичной, что обойдется генуэзцам в 2 млн, а последующий выкуп игрока в таком случае обойдется в 8 млн, так что в самом выгодном случае Динамо, купившее Супрягу у Днепра-1 за 5 миллионов, сможет заработать в два раза больше.

Стоит понимать, что его новая команда ведет борьбу за сохранение прописки в Серии А, опережая конкурентов из зоны вылета на три очка, и ее совсем недавно возглавил Марко Джампаоло, ранее тренировавший Сампдорию с 2016-го по 2019 год.

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Даниил Игнатенко – игрок Бордо
Даниил Игнатенко – игрок Бордо / Фото: официальный сайт "Бордо"

Даниил Игнатенко
из Шахтера в Бордо

Опорный полузащитник – воспитанник "горняков", пока что не сыгравший за их первую команду ни одного матча. Зато на его счету уже 83 игры в УПЛ за Мариуполь и Днепр-1, а также выступление в Ференцвароше Сергея Реброва. В составе днепровцев Игнатенко проявил себя весьма неплохо, забив 3 гола в 14 матчах чемпионата. Бордо арендовало его до конца сезона с опцией выкупа. А технический директор клуба Адмар Лопеш сразу очертил перспективы украинца, заявив, что он "футболист на будущее".

Другое дело, какое будущее ждет самих жирондинцев. Сейчас чемпионы Франции-2009 располагаются на последнем спасительном от вылета месте, а их преимущество над потенциальными неудачниками состоит лишь из одного очка. Недавно Бордо отказалось от сотрудничества со спонсором за то, что букмекерская компания в Твиттере откровенно насмехалась над неудачами команды Владимира Петковича.

Даниил Сикан
из Шахтера в Ганзу

Еще один чемпион мира U-20 в поисках прогресса отправился в Европу, приняв предложение команды второй немецкой Бундеслиги. По слухам, к нему проявляли интерес из Бельгии и Австрии. А вариант сотрудничества Сикана с Базелем не принял донецкий Шахтер, потому что швейцарцы рассчитывали на аренду с правом выкупа, тогда как "горняки" такого права им не оставляли, потому что сами рассчитывают на молодого нападающего. В Ганзе же ему якобы пообещали стабильную игровую практику.

Коллектив из Ростока идет на 14-м месте второй Бундеслиги, имея запас в четыре очка от возможного понижения в классе. Сикан стал шестым украинским нападающим после Беланова, Лютого, Воронина, Белика и Кравца, кто попытается покорить немецкий футбол.

Владлен Юрченко
из Десны в Ригу

Экс-хавбек Байера, Зари и Десны покинул Чернигов и отправился в, казалось бы, скромный чемпионат Латвии. Там он подписал контракт с клубом российского миллиардера Сергея Ломакина и будет выступать под руководством немецкого тренера Торстена Финка, успевшего поработать с Базелем, АПОЭЛем, Аустрией и Грассхоппером. Журналист Игорь Цыганик рассказывал, что Юрченко отклонил предложение Ворсклы с зарплатой в 20 тысяч долларов в месяц, потому что в Риге ему предложили более выгодные условия.

Богдан Леднев
Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Богдан Леднев
из Динамо в Фехервар

Хавбек, который классно проявил себя в позапрошлом сезоне в Заре, забив 11 голов и сделав 3 ассиста в 20 матчах чемпионата Украины, не смог закрепиться в Динамо Мирчи Луческу. За игровой практикой он отправился в чемпионат Венгрии, где объединится в одной команде с другими украинцами – Иваном Петряком и Евгением Макаренко. За его аренду Фехервар заплатит 100 тысяч евро, а также получит право выкупа 75% прав на футболиста за 2 миллиона. В планах новой команды Леднева бороться за чемпионство или хотя бы зону еврокубков. Но пока что она идет вне желаемой позиции, отставая от Академии Пушкаша на два очка и сыграв на матч больше.

Переходы, которые еще могут состояться в ближайшее время

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Евгений Коноплянка
из Шахтера в ЛАСК или чемпионат Турции

Еще недавно большая звезда украинского футбола после попыток заиграть в Севилье и Шальке, вернулся в родную страну, подписав контракт с Шахтером, но так и не вернулся в былые кондиции. Из-за травм за последние полтора сезона он провел на поле менее 400 минут. Стало понятно, что их союз с "горняками" приблизился к логическому завершению. По разной информации, в ближайшие дни договор с клубом может быть разорван по обоюдному согласию, после чего 32-летний полузащитник присоединится либо к австрийскому ЛАСКу, либо отправится в чемпионат Турции. Трансферное окно в этих странах открыто до 7 и 8 февраля соответственно. Также есть версия, что Коноплянка добудет в Шахтере до конца контракта, то есть еще полгода, и уже после станет свободным агентом.

Артем Шабанов
Артем Шабанов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Артем Шабанов
из Динамо в Фехервар или Касыпмашу

Интерес к защитнику киевлян приписывали французскому Страсбургу, который в этом сезоне имеет реальные шансы на путевку в Лигу чемпионов, но этому союзу не суждено было случиться, так как трансферное окно в Лиге 1 закрылось. Более реальный вариант – Фехервар, взявший курс на некоторую украинизацию. Шабанов не отправился с Динамо на сборы в Турцию и, скорее всего, в ближайшее время окажется в Венгрии, где трансферное окно будет открыто до 14 февраля. Также присутствует интерес к его персоне и у турецкой Касымпаши.

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