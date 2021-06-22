Дружина Кличка вразила фоловерів грайливою зачіскою

Дружина мера-боксера Віталія Кличка Наталія похвалилася повітряним каре і послала в стрічку своїм підписникам промінчики світла

Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото: Instagram

Дружина мера Києва і "Вічного" чемпіона світу з боксу за версією WBC Віталія Кличка Наталія опублікувала своє перше літнє селфі в 2021 році. 47-річна брюнетка похвалилася грайливою зачіскою на яскравому сонечку.

"Нехай це світло увійде у ваше життя і осяє ваш шлях", – звернулася до фоловерів в Instagram англійською мовою Наталія Кличко

Вау! Променистий ангел!

Красива!

Уся сяєш! – відзначають в коментарях підписники Наталії Кличко

Раніше ми писали про захоплення Наталії Кличко йогою. "Повернення до балансу. Повернення до форми. Повернення до внутрішнього світу. Все це – йога", – розповідала про свої практики дружина політика-боксера.

Наталя Кличко / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що у Віталія та Наталії Кличків – троє дітей. У 2000 році у них народився Єгор-Даніель, в 2002-му – Єлизавета-Вікторія, а в 2005-му – Максим-Олександр.