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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дружина Кличка вразила фоловерів грайливою зачіскою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 16:34
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Дружина мера-боксера Віталія Кличка Наталія похвалилася повітряним каре і послала в стрічку своїм підписникам промінчики світла
Дружина Віталія Кличка Наталія
Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото: Instagram

Дружина мера Києва і "Вічного" чемпіона світу з боксу за версією WBC Віталія Кличка Наталія опублікувала своє перше літнє селфі в 2021 році. 47-річна брюнетка похвалилася грайливою зачіскою на яскравому сонечку.

"Нехай це світло увійде у ваше життя і осяє ваш шлях", – звернулася до фоловерів в Instagram англійською мовою Наталія Кличко

  • Вау! Променистий ангел!
  • Красива!
  • Уся сяєш! – відзначають в коментарях підписники Наталії Кличко

Раніше ми писали про захоплення Наталії Кличко йогою. "Повернення до балансу. Повернення до форми. Повернення до внутрішнього світу. Все це – йога", – розповідала про свої практики дружина політика-боксера.

Наталя Кличко
Наталя Кличко / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що у Віталія та Наталії Кличків – троє дітей. У 2000 році у них народився Єгор-Даніель, в 2002-му – Єлизавета-Вікторія, а в 2005-му – Максим-Олександр.

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0
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О
1
Чехія
2
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4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
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2
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3
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