Жена Кличко восхитила фолловеров игривой прической

Супруга мэра-боксера Виталия Кличко Наталья похвасталась воздушным каре и послала в ленту своим подписчикам лучики света

Жена Виталия Кличко Наталья / Фото: Instagram

Супруга мэра Киева и "Вечного" чемпиона мира по боксу по версии WBC Виталия Кличко Наталья опубликовала свое первое летнее селфи в 2021 году. 47-летняя брюнетка похвасталась игривой прической на ярком солнышке.

"Пусть этот свет войдет в вашу жизнь и осветит ваш путь", – обратилась к фолловерам в Instagram на английском языке Наталья Кличко

Вау! Лучезарный ангел!

Красивая!

Вся сияешь! – отмечают в комментариях подписчики Натальи Кличко

Ранее мы писали об увлечении Натальи Кличко йогой. "Возвращение к балансу. Возвращение к форме. Возвращение к внутреннему миру. Все это – йога", – рассказывала о своих практиках супруга политика-боксера.

Наталья Кличко / Фото: Instagram

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Напомним, что у Виталия и Натальи Кличко – трое детей. В 2000 году у них родился Егор-Даниэль, в 2002-м – Елизавета-Виктория, а в 2005-м – Максим-Александр.