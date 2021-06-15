Кличко тренується так, ніби немає завтра! Його противнику не позаздриш

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко показав чумове фото з тренування, де знищує величезну покришку дерев'яною битою

/ Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO українець Володимир Кличко вразив своєю формою у відпустці, підтягуючись на сходах за відсутності турніка. А тепер легендарний боєць поділився фотоспогадом із залу, де знищує величезну покришку дерев'яною битою.

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"Тренуйтеся так, ніби завтра немає!", – підписав 45-річний Володимир знімок у своєму Instagram, а натомість почув, як фанати скучили за його боями і що він все ще топ.

Ми вже писали, чому Кличко хоче повернутися на ринг. Володимиру не дає спокою рекорд легендарного Джорджа Формана, який став чемпіоном світу в 45 років і 9 місяців і 26 днів. Кличко-молодшому нині 45 років і 3 місяці.

До речі, раніше вже прозвучало ім'я першого суперника Кличка після камбека. Відповісти за "відірвану" голову Володимира погодився 49-річний Шеннон Бріггс.

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