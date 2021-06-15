Кличко тренируется так, будто нет завтра! Его противнику не позавидуешь

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко показал чумовое фото с тренировки, где уничтожает огромную покрышку деревянной битой

Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко впечатлил своей формой в отпуске, подтягиваясь на лестнице в отсутствии турника. А теперь легендарный боец поделился фотовоспоминанием из зала, где уничтожает огромную покрышку деревянной битой.

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"Тренируйтесь так, будто завтра нет!", – подписал 45-летний Владимир снимок в своем Instagram, а взамен услышал, как фанаты соскучились за его боями и что он все еще топ.

Мы уже писали, почему Кличко хочет вернуться на ринг. Владимиру не дает покоя рекорд легендарного Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Кличко-младшему сейчас 45 лет и 3 месяца.

Кстати, ранее уже прозвучало имя первого соперника Кличко после камбэка. Ответить за "оторванную" голову Владимира согласился 49-летний Шеннон Бриггс.

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