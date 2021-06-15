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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Кличко тренируется так, будто нет завтра! Его противнику не позавидуешь

Елена Павлова Елена Павлова
15 июня, 22:58
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко показал чумовое фото с тренировки, где уничтожает огромную покрышку деревянной битой
Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе
Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко впечатлил своей формой в отпуске, подтягиваясь на лестнице в отсутствии турника. А теперь легендарный боец поделился фотовоспоминанием из зала, где уничтожает огромную покрышку деревянной битой.

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"Тренируйтесь так, будто завтра нет!", – подписал 45-летний Владимир снимок в своем Instagram, а взамен услышал, как фанаты соскучились за его боями и что он все еще топ.

Мы уже писали, почему Кличко хочет вернуться на ринг. Владимиру не дает покоя рекорд легендарного Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Кличко-младшему сейчас 45 лет и 3 месяца.

Кстати, ранее уже прозвучало имя первого соперника Кличко после камбэка. Ответить за "оторванную" голову Владимира согласился 49-летний Шеннон Бриггс.

Смотрите, как Виталий Кличко провел самый короткий бой и выиграл всего за 32 секунды

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И
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Италия
1
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1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Германия
0
0:0
0
3
Франция
0
0:0
0
4
Венгрия
1
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