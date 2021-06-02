Владимир его укатает! Прогноз на первый бой Кличко после камбэка

В 2010-м Виталий Кличко отправил Шеннона Бриггса на больничную койку. Ничего хорошего американцу не предвещают и в потенциальном поединке с Владимиром

Владимир Кличко vs Шеннон Бриггс / Фото: Getty Images

Украинский полусредневес, экс-чемпион мира WBA International Карен Чухаджян дал свой прогноз на возможный бой 45-летнего Владимира Кличко с 49-летним Шэнноном Бриггсом, который на днях заявил, что станет первым соперником украинца после возвращения того в ринг. Хотя Кличко-младший пока этот поединок не подтверждает.

"Думаю, это все было спланировано. Было бы круто, чтобы Владимир Кличко (вскоре после "разминки" с Бриггсом, – Ред.) обновил рекорд по самому возрастному чемпионству в супертяжелом весе. Ну а Бриггса, думаю, он катанет. Бриггс больше разговаривает, чем делает. Я не знаю даже, тренируется он сейчас или только видео записывает"

"Помнится, Виталий Кличко Бриггсу вообще страшно голову отбил", – приводит слова Чухаджяна XSport

И вправду, после поражения от Виталия в 2010-м Бриггс был госпитализирован с переломом носа и левой орбитальной кости, а также с разрывом бицепса. И как только он выстоял тогда 12 раундов?

Отметим, что Бриггс уже долгое время преследует Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Шеннон подкараулил Кличко-младшего во время занятия на гребной доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду.

А недавно Бриггс "оторвал" Владимиру Кличко голову и подал ее на подносе.

Шэннон Бриггс и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.