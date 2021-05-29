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"Кличко любит куриную минералку и куриные конфеты. Да он сам – курица": Бриггс вызывает на бой украинца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 мая, 15:11
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Известный американский боксер Шеннон Бриггс решил с помощью оскорблений вызвать на бой Владимира Кличко
Шеннон Бриггс хочет боя с Владимиром Кличко
Шеннон Бриггс хочет боя с Владимиром Кличко / Фото: Instagram

Этого парня уже не остановить. Шеннон Бриггс вовсю начал раскручивать бой, который сам и придумал. Сначала Бриггс заявил, проведет поединок против Владимира Кличко. Который, якобы, возвращается.

Потом начал провоцировать украинца: "Кличко, выходи и дерись! Не будь мамочкой".

И вот новая порция оскорблений от Бриггса.

"Он съел так много куриц, что сам стал одной из них. Ему нравится жареный рис с курицей. Он даже любит куриные оладьи с куриным сиропом и куриным маслом. Куриную минералку. Куриные конфеты. Его подушка набита куриными перьями. Он хочет выйти на улицу с друзьями, но знает, что там прячется чемпион, желая застать его врасплох", – написал Шеннон в Instagram.

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Напомним, американец долгое время преследовал Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Бриггс подкараулил Кличко-младшего во время плавания на доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду.

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