"Я став більш релігійною людиною": яка подія змінила життя Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня проведе рейтинговий бій із Річардом Коммі. Напередодні боксери провели дуель поглядів.
"Я створив стратегію на бій з Коммі. Перед кожним боєм я міняю свою тактику під суперника. Звичайно, поразка Лопесу додала мені мотивації. Я серйозніше підготуюся до своїх наступних боїв", – обіцяє Ломаченко.
Український боксер розповів, як вплинув на його життя минулорічний бій із Лопесом.
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"Після поразки від Лопеса я став більш релігійною людиною. Я дисциплінованіший у житті в пошуку своєї релігії, але я був не надто зосереджений на вірі. Я парафіянин Російської православної церкви, і це допомогло мені стати дисциплінованішим у моєму житті", – пояснив Ломаченко.
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