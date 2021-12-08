Безжалісний Вася! Top Rank представила фільм про Ломаченка

Напередодні мегафайту між Василем Ломаченком та Річардом Коммі промоутерська компанія Top Rank випустила фільм про українського боксера

У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

У ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок українського екс-чемпіона світу у трьох категоріях Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) проти нокаутера Річарда Коммі (30-3, 27 КО) із Гани.

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Напередодні цього захоплюючого бою промоутерська компанія Top Rank приготувала сюрприз всім шанувальникам таланту українського боксера.

На своєму Youtube-каналі Top Rank опублікувала фільм про Василя Ломаченка під назвою "Безжалісний: Ломаченко".

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Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Василю. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків бою наступна:

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виграш Ломаченка – 80%

виграш Комі – 17%

нічия – 3%

Василь Ломаченко приїхав підтримати Олександра Усика

В той же час промоутер Усика чекає на бою Ломаченко – Коммі з побоюванням. За словами Олександра Красюка, африканському боксерові під силу нокаутувати українця.