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Що там робить друг Путіна? Ломаченко назвав своїх улюблених боксерів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 грудня, 09:40
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Серед кумирів українського боксера опинився американець Рой Джонс, який продався президентові Росії
Ломаченко і Рой Джонс із Путіним
Ломаченко і Рой Джонс із Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко, який у ніч із суботи на неділю поб'ється в Нью-Йорку із Річардом Коммі, перерахував улюблених боксерів свого дитинства.

Трійку кумирів Васі склали Рой Джонс, Мохаммед Алі та Майк Тайсон.

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"В історії у нас було багато великих, топових боксерів. Коли я був дитиною, моїми улюбленими боксерами були Рой Джонс, Мохаммед Алі і Майк Тайсон. Рой Джонс мав найшвидшу реакцію, силу і почуття дистанції. Мохаммед Алі вражав роботою ніг, швидкістю, високим боксерським IQ. Його навички були на високому рівні", – сказав Василь Ломаченко в інтерв'ю каналу VENUM.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Рой Джонс и Майк Тайсон
Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Срібний призер Олімпіади-1988 Рой Джонс, який був чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, зіпсував свою репутацію на фініші кар'єри.

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2015 року американець Рой Джонс продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення бізнесу та покращення стосунків із США".

Бізнес він, до речі, хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера у США у розмірі 3 млн. доларів.

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Джонс хвалив президента Росії та зустрічався з ним у Севастополі, через це потрапив до бази "Миротворця".

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