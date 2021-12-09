Ломаченко – Камбосос: день та місце бою від промоутера

Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка, готовий домовлятися про поєдинок свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом в Австралії

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі перемоги над Річардом Коммі 11 грудня Лома має стати обов'язковим претендентом для Джорджа Камбососа за лінією WBO.

Про це заявив промоутер Василя Боб Арум.

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Судячи з його слів, поєдинок Ломаченко – Камбосос може відбутися однієї з весняних неділь в Австралії.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"У легкій вазі у Василя найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, тому що австралієць побив Теофімо, який, своєю чергою, здолав Васю. А ще – у бою з Девіном Хейні, бо той має титул WBC".

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

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"Усе залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, ми будемо раді вирушити до Австралії, маю великий досвід проведення боїв у цій країні".

"Будь це Брісбен, Сідней або Мельбурн. Там чудові арени, відмінні фанати. Якщо ми влаштуємо бій Ломаченко – Камбосос, то, гадаю, це буде пообідній час неділі в Австралії та суботній прайм-тайм у США", – сказав Боб Арум каналу FightHype.

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

Раніше Камбосос їдко показав, що Ломаченко йому не цікавий. У пріоритеті у австралійця – Девін Хейні.

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Утім, це ще не означає, що бою Камбосос-Ломаченко найближчим часом не буде.

"Хто захоче поїхати до Австралії? Не думаю, що Девіс, Гарсія чи Хейні на це згодяться. Наступним суперником Камбососа буде Ломаченко. Він безперечно поїде на Зелений континент за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового в боях на чужій території", – заявив редактор американського журналу The Ring Даг Фішер.

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