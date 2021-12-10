"Я стал более религиозным человеком": какое событие изменило жизнь Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря проведет рейтинговый бой с Ричардом Комми. Накануне боксеры провели дуэль взглядов.
"Я создал стратегию на бой с Комми. Перед каждым боем я меняю свою тактику под соперника. Конечно, поражение Лопесу прибавило мне мотивации. Я более серьезно подготовлюсь к своим следующим боям", – обещает Ломаченко.
Украинский боксер рассказал, как повлиял на его жизнь прошлогодний бой с Лопесом.
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"После поражения от Лопеса я стал более религиозным человеком. Я более дисциплинирован в жизни в поиске своей религии, но я был не слишком сосредоточен на вере. Я прихожанин Русской православной церкви, и это помогло мне стать более дисциплинированным в моей жизни", – объяснил Ломаченко.
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