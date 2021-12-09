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Что там делает друг Путина? Ломаченко назвал своих любимых боксеров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 декабря, 09:40
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Среди кумиров украинского боксера оказался американец Рой Джонс, продавшийся президенту России
Ломаченко и Рой Джонс с Путиным
Ломаченко и Рой Джонс с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко, который в ночь с субботы на воскресенье подерется в Нью-Йорке с Ричардом Комми, перечислил любимых боксеров своего детства.

Тройку кумиров Васи составили Рой Джонс, Мохаммед Али и Майк Тайсон.

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"В истории у нас было много великих, топовых боксеров. Когда я был ребенком, моими любимыми боксерами были Рой Джонс, Мохаммед Али и Майк Тайсон. Рой Джонс обладал быстрейшей реакцией, силой и чувством дистанции. Мохаммед Али – работой ног, скоростью, высоким боксерским IQ. Его навыки находились на высоком уровне", – сказал Василий Ломаченко в интервью каналу VENUM.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Рой Джонс и Майк Тайсон
Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Стоит отметить, что серебряный призер Олимпиады-1988 Рой Джонс, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, испортил свою репутацию на финише карьеры.

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В 2015 году американец Рой Джонс продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

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Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца".

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