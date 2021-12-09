Ломаченко – Камбосос: день и место боя от промоутера

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, готов договариваться о поединке своего подопечного с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом в Австралии

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае победы над Ричардом Комми 11 декабря Лома должен стать обязательным претендентом для Джорджа Камбососа по линии WBO.

Об этом заявил промоутер Василия Боб Арум.

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Судя по его словам, поединок Ломаченко – Камбосос может состояться в одно из весенних воскресений в Австралии.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"В легком весе у Василия больше всего смысла в поединке с Камбососом, потому что австралиец побил Теофимо, который, в свою очередь, одолел Васю. А еще – в бою с Девином Хэйни, потому что тот владеет титулом WBC".

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

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"Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего желают боксерские организации. Нас уверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом. Безусловно, мы будем рады отправиться в Австралию, у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране".

"Будь то Брисбен, Сидней или Мельбурн. Там великолепные арены, отличные фанаты. Если мы устроим бой Ломаченко – Камбосос, то я думаю, что это будет послеобеденное время воскресенья в Австралии и субботний прайм-тайм в США", – сказал Боб Арум каналу FightHype.

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

Ранее Камбосос едко показал, что Ломаченко ему неинтересен. В приоритете у австралийца – Дэвин Хэйни.

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Впрочем, это еще не значит, что боя Камбосос – Ломаченко в ближайшее время не будет.

"Кто захочет поехать в Австралию? Не думаю, что Дэвис, Гарсия или Хейни на это пойдут. Следующим соперником Камбососа будет Ломаченко. Он определенно поедет на Зеленый континент за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории", – заявил на днях редактор американского журнала The Ring Даг Фишер.

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