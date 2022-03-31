Слідом за Усиком. Кличко покинув Україну

Легендарний боксер Володимир Кличко допомагатиме Україні на дипломатичному фронті

Володимир Кличко та Олександр Усик об'єднуватимуть сили для підтримки України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко більше місяця перебував у Києві, де допомагав своєму братові Віталію в обороні столиці.

Але настав час скористатися своїм високим авторитетом на міжнародній арені. Для цього Володимир виїхав у складі делегації до Німеччини для зустрічі з високопосадовцями. Про це повідомив старший брат Володимира Віталій у своєму Instagram.

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"Друзі! Сьогодні дуже важливим є об'єднання всіх сил – як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави. Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі до Німеччини. Заплановані зустрічі з політиками-чиновниками ФРН для політичної підтримки України, економічної, гуманітарної та військової допомоги нашій державі", – написав Віталій Кличко.

Раніше Володимир Кличко відреагував на від'їзд Олександра Усика з України під час війни. Один із найкращих боксерів в історії України підтримав рішення Усика. Він вважає, що для країни так буде найкраще.