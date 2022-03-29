Легендарний Майк Тайсон натхненний мужністю братів Кличків

Благодійний бій легендарних ветеранів – Майк Тайсон не проти знову вийти у ринг, аби зібрати фінансову допомогу Україні.

Своїм суперником американець бачить Володимира Кличка, котрий разом із братом Віталієм продовжують обороняти столицю.

Саме факт боротьби братів Кличків проти російського вторгнення і вразив Майка Тайсона, який шоковані тим, що відбувається в Україні. Цим легенда світового боксу поділилася в ефірі FoxBusiness.

Я знаю братів Кличків, адже ми знайомі один з одним, але останнім часом у мене не було контакту з ними. Історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами. З кими вони боролися? З росіянами. Спочатку це була бізнесова війна, адже Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер у це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства.

На мою думку, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок. Потрібно поставитися до цього дуже серйозно. Нині вони роблять найважливішу роботу. Вони перебувають на передовій. Не можна зробити щось благодійніше, ніж це.