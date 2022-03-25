Брат за брата – разом ми сила! Міський голова Києва емоційно привітав Кличка-молодшого

Патріотичні вишиванки та слова подяки матері – брати Клички записали зворушливе відео

/ Фото: Telegram Кличко

Сьогодні 46-й день народження відзначає ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко. Привітання не змусили на себе чекати. Одним із перших це зробив брат Віталій.

Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі написав зворушливий пост із привітаннями, до якого додав спільне з Володимиром Кличком відео в українських вишиванках.

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Друзі! Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв'язок, навіть коли ми не поряд. У цей критичний для України час ми разом у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку та допомогу брата я відчуваю щодня та щохвилини. Як він недавно сказав: це найскладніша битва в нашому житті. Бій за наше місто та нашу країну. І ми, безперечно, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякуємо долі та нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володю!

Відео-звернення було адресоване батькам, які подарували обом найсокровенніше!

Брати Клички з перших днів вторгнення Росії разом ведуть боротьбу проти окупантів.