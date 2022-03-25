День народження під обстрілами. Володимиру Кличку – 46!

25 березня – святкова дата для легендарного українського боксера. Але Кличко-молодший зосереджений на допомозі України

Володимиру Кличку - 46!

46 років! Явно не таким хотів уявити собі день народження Володимир Кличко. Разом із братом Віталієм, мером Києва, легенди українського та світового боксу продовжують захищати Україну .

"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

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Володимир Кличко веде інформаційну боротьбу проти російських окупантів . Від початку бойових дій на території України Кличко-молодший перебуває у Києві, де допомагає своєму братові.

"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі / Фото: Instagram

Професійна кар'єра Володимира Кличка розпочалася після перемоги на Олімпійських грах Атланта-1996. На профі-рингу все склалося позитивно. Володимир провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 нокаутом).

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Кличко пішов з боксу і його перестали впізнавати на вулиці / Фото: AFP

У надважкій вазі Кличко-молодший володів титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015). Завдяки таким здобуткам Володимира Кличка у 2020 році включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира / Фото: Getty Images

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Володимир Кличко vs Девід Хей / Фото: Getty Images

Легендарний боксер досі залишається рекордсменом за кількістю днів (4382) безперервного володіння чемпіонським поясом у надважкій вазі . Також Володимир має найбільшу кількість перемог у боях за поєднання чемпіонських поясів.

Головна перемога Володимира Кличка ще попереду!