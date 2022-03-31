Усик підняв прапор України над Москвою. Кличко згадав легендарний бій у столиці Мордора

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав рішення Олександра Усика покинути Україну та вийти на ринг проти Ентоні Джошуа

У 2018 році Усик декласував росіянина на його території / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час воєнної агресії Російської Федерації дуже важливо з усіх можливих майданчиків доносити світові про події в Україні. Спорт у цьому процесі грає ключову роль.

Саме тому чемпіон світу Олександр Усик ухвалив рішення покинути Україну та готуватися до реваншу з британцем Джошуа, вважає Володимир Кличко. І як приклад згадав знаменитий бій Усика проти російського боксера Мурата Гассієва, який відбувся у Москві у 2018 році.

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"Олександр Усик бився в Москві. Перед боєм було піднято український прапор і прозвучав український гімн. Як ще можна було отримати шанс підняти прапор та виконати гімн України у Москві? Жоден з політиків, ніхто цього не зробить, але це було зроблено через спорт.

Олександр Усик і Мурат Гассієв / Фото: Getty Images

Ми обговорюємо це, і тут є різні рівні. Все залежить від того, які послання ти несеш як амбасадор. Але яким би не було рішення Усика, я бажаю, щоб воно виявилося проукраїнським, принесло Україні користь та ще раз помістило її на карту світу. Надзвичайно важливо отримувати увагу та підтримку на різних рівнях", – цитує Володимира Кличка fightnews.info.

Кличко підтримав рішення Усика

Нагадаємо, Усик і Гассієв зустрічалися у крузервейті – у Москві українець начисто перебоксував росіянина, що було відображено у суддівських записках: 120:108, 119:109, 119:109 на користь Усика.

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Зазначимо, що поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися у Саудівській Аравії.