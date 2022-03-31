Усик поднял флаг Украины над Москвой. Кличко вспомнил легендарный бой в столице Мордора

Во время военной агрессии Российской Федерации очень важно со всех возможных площадок доносить миру о событиях в Украине. Спорт в этом процессе играет ключевую роль.
Именно поэтому чемпион мира Александр Усик принял решение покинуть Украину и готовиться к реваншу с британцем Джошуа, считает Владимир Кличко. И в качестве примера вспомнил знаменитый бой Усика против российского боксера Мурата Гассиева, который состоялся в Москве в 2018 году.
"Александр Усик дрался в Москве. Перед боем был поднят украинский флаг и прозвучал украинский гимн. Как еще можно было получить шанс поднять флаг и исполнить гимн Украины в Москве? Ни один из политиков, никто этого не сделает, но это было сделано через спорт.
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Мы обсуждаем это, и здесь есть разные уровни. Все зависит от того, какие послания ты несешь как амбассадор. Но каким бы ни было решение Усика, я желаю, чтобы оно оказалось проукраинским, принесло Украине пользу и еще раз поместило ее на карту миру. Чрезвычайно важно получать внимание и поддержку на разных уровнях", – цитирует Владимира Кличко fightnews.info.
Напомним, Усик и Гассиев встречались в крузервейте – в Москве украинец вчистую перебоксировал россиянина, что нашло свое отражение в судейских записках: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу Усика.
Отметим, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.