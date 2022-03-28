Жена Усика засветилась на митинге в Праге – фото

Александр Усик покинул Украину ради подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. С чемпионом в Прагу выехала и его семья.
Супруга боксера Екатерина в Instagram опубликовала фото с чешской столицы. Там она вышла на митинг в поддержку Украины.
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Кстати, на отъезд Усика из Украины во время войны отреагировал Кличко.
Напомним, что с начала войны Александр вступил в тероборону. А российские войска организовали базу в его доме. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.
Ранее российские оккупанты уже обстреливали дом Александра Усика. Об этом тоже сообщала жена украинского боксера.