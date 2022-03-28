Кличко отреагировал на отъезд Усика из Украины во время войны

Владимир Кличко не осуждает Александра Усика, который решил провести реванш с Джошуа, когда Украина воюет с Россией

Кличко поддержал решение Усика

Недавно Александр Усик покинул Украину. Наш боксер поехал в Прагу, где начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.

Поддержал решение Усика один из лучших боксеров в истории Владимир Кличко. Он считает, что для страны так будет лучше.

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"Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение. Однако сам тот факт, что прозвучит гимн Украины и будет поднят наш флаг, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны", – сказал Кличко.

Напомним, что с начала войны Усик вступил в тероборону. А российские войска организовали базу в его доме.

Смотрите обращение Усика из Праги:

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Ранее российские оккупанты уже обстреливали дом Александра Усика. Об этом тоже сообщала жена украинского боксера.