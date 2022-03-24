Команда Джошуа вне себя от радости. Усик вернулся с войны

В самое ближайшее время станут известны дата и место реванша двух супертяжеловесов – украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Победы украинских спортсменов на международной арене сейчас не менее важны, чем на полях сражений. Именно поэтому чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик принял решение выехать из Украины и начать подготовку к поединку с Джошуа.

О том, когда состоится поединок рассказал промоутер Эй-Джея Эдди Хирн.

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"Я почти уверен, что этот бой состоится в июне. Сегодня мне звонил Алекс Красюк и на ближайшем уик-энде мы начнем финализировать дату и арену. Похоже, уже принято решение, что бой состоится в июне. Мы вне себя от радости, и я уверен, что вскоре Усик отправится в тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к поединку. Могу с уверенностью вам сказать, что по состоянию на вчерашний день нам сказали, что команда Усика хочет двигаться к бою", – цитирует Хирна vringe.com.

Джошуа хочет реванша против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, первый бой выиграл Александр Усик и забрал у британца чемпионские пояса.

Также мы сообщали, что Усик отказался от российских рублей. В онлайн-магазине чемпиона мира по боксу теперь нельзя расплатиться валютой агрессора – к оплате принимают лишь гривни и доллары.

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