Александр Усик отказался от российских рублей

Месяц назад Александр Усик запустил магазин, где продает одежду под собственным брендом. Не обошлось тогда без зрады.
Любой товар в онлайн-магазине можно было купить, заплатив российскими рублями.
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Во время войны боксер решил отказаться от валюты российских фашистов. Теперь покупки можно сделать лишь за доллары или гривни.
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И правда, зачем Усику рубли, которые уже давно стали фантиками.
Ранее мы писали, что Александр Усик покинет Украину. За границей боксер будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.
Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой прошлой осенью выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.
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