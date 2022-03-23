Украине это нужно как никогда. Жена Усика поддержала решение мужа вернуться в ринг

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик будет отстаивать честь страны на международной арене

Екатерина Усик благословила отъезд мужа на поединок с Джошуа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Instagram

Победы украинскому народу нужны не только на полях сражений, но и на спортивных аренах. Супруга Александра Усика Екатерина поддержала решение мужа выехать из Украины для подготовки к летнему реваншу с Энтони Джошуа..

Словами поддержки Усика Екатерина обратилась со страниц своего Instagram.

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"Давай Санечка, покажи им. Очень правильное решение. Все будет Украина!", – подписала фото Екатерина Усик.

"Украине это нужно как никогда!!!" – поделилась еще одним фото любящая жена.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Александр Усик выехал из Украины для подготовки к бою с Джошуа. Победа украинца в ринге будет иметь большое значение для нашей страны.

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Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.