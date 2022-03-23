Украине это нужно как никогда. Жена Усика поддержала решение мужа вернуться в ринг

Победы украинскому народу нужны не только на полях сражений, но и на спортивных аренах. Супруга Александра Усика Екатерина поддержала решение мужа выехать из Украины для подготовки к летнему реваншу с Энтони Джошуа..
Словами поддержки Усика Екатерина обратилась со страниц своего Instagram.
"Давай Санечка, покажи им. Очень правильное решение. Все будет Украина!", – подписала фото Екатерина Усик.
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"Украине это нужно как никогда!!!" – поделилась еще одним фото любящая жена.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Александр Усик выехал из Украины для подготовки к бою с Джошуа. Победа украинца в ринге будет иметь большое значение для нашей страны.
Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.