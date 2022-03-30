Золоті гори під питанням? Промоутер Усика спростував інформацію про космічний гонорар

Олександр Красюк розповів правду про багатомільйонні контракти від шейхів

Красюк спростував інформацію про мільйони шейхів / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик розпочинає цілеспрямовану підготовку до наступного поєдинку, і вже встиг провести майстер-клас для боксерів у Празі де він наразі перебуває.

Олександр Усик не боїться ділитися своїми секретами / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Шейхи Саудівської Аравії заявили, що готові щедро профінансувати спортсменів, якщо бій пройде у їхній країні. Але цю інформацію спростував Олександр Красюк в інтерв'ю Обозреватель.

Красюк і Усик / Фото: Facebook

Також промоутер Усика пояснив, що Саудівська Аравія розглядається виключно як місце проведення бою:

Реклама

Усик – це особистість планетарного масштабу. Його аудиторія вимірюється сотнями мільйонів людей на планеті. Спорт глобальний, і Сашка має унікальну можливість і світову трибуну для того, щоб закликати весь світ об'єднається навколо України з метою зупинити війну і повернути мир у нашому домі. Саудівську Аравію ми розглядаємо як майданчик для реваншу. Але цифра в 120 млн доларів гонорару не автентична.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Олександр Усик залишив Україну заради бою-реваншу проти Ентоні Джошуа , але поки що офіційно про проведення поєдинку ніхто не заявив.