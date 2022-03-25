Не хоче бігати Києвом: Усик виправдався за від'їзд з України (відео)

Український боксер вірить, що на рингу він більше допоможе своїй країні, ніж у лавах тероборони

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні триває вже понад місяць. Напад фашистів згуртував країну, адже всі українці та цивілізований світ стали на наш бік.

Багато українських спортсменів записалися до лав ЗСУ або ж тероборони. Приміром, боксер Олександр Усик повернувся з-за кордону та приступив до охорони порядку у Києві.

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Тим не менш, нещодавно Усик залишив Україну. Все заради підготовки до бою-реваншу з Ентоні Джошуа, якого українець здолав минулої осені у Лондоні.

На своїй сторінці в Instagram Олександр пояснив своє рішення виїхати з країни під час війни. Боксер вважає, що на рингу від нього буде більша користь для України.

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"Я прийняв рішення почати підготовку на матчі-реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом. Дуже велика кількість моїх близьких друзів зателефонувала мені та підтримала в цьому. Зліпачі, добра вам і щастя, радості та миру. Все буде слава богу. Все буде Україна. Всім добра".

Нагадаємо, що також до тероборони вступив інший відомий український боксер Василь Ломаченко. Спортсмен також мав нагоду залишити Україну для підготовки до бою з Камбососом, однак ухвалив рішення продовжити захищати рідний Білгород-Дністровський.