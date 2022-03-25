Не хочет бегать по Киеву: Усик оправдался за отъезд из Украины (видео)

Украинский боксер верит, что на ринге он больше поможет своей стране, чем в рядах теробороны

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине длится уже более месяца. Нападение фашистов сплотило страну, ведь все украинцы и цивилизованный мир встали на нашу сторону.

Многие украинские спортсмены записались в ряды ВСУ или же теробороны. К примеру, боксер Александр Усик вернулся из-за границы и приступил к охране порядка в Киеве.

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Тем не менее, недавно Усик покинул Украину. Все ради подготовки к бою-реваншу с Энтони Джошуа, которого украинец одолел прошлой осенью в Лондоне.

На своей страничке в Instagram Александр объяснил свое решение уехать из страны во время войны. Боксер считает, что на ринге от него будет больше пользы для Украины.

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"Я принял решения начать подготовку на матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонило мне и поддержало в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава богу. Все будет Украина. Всем добра".

Напомним, что также в тероборону вступил другой известный украинский боксер Василий Ломаченко. Спортсмен также имел возможность покинуть Украину для подготовки к бою с Камбососом, однако принял решение продолжить защищать родной Белгород-Днестровский.