Третя світова почалася! Володимир Кличко розплющив очі Заходу

Американські ЗМІ шоковані. Кличко-молодший, який неодноразово розповідав про реалії війни в Україні, вразив зарубіжних журналістів черговою заявою.
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На думку українського ексчемпіона, на території України вже розгортається справжня третя світова війна. З такою заявою він виступив в ефірі американського каналу MSNBC:
"Якщо ми говоримо про Третю світову війну, якої всі бояться, вона вже почалася в Україні. Це безглузда війна, яку розв'язала путінська Росія, вбиваючи людей та фактично розпочавши геноцид українського народу.
Їхня пропаганда каже, що українці – помилка історії. Цей абсурд має скінчитися. І чим швидше це станеться, тим краще.
Крім того, Володимир Кличко вкотре закликав світ до допомоги Україні, назвавши основні напрямки:
" Зараз нам потрібна гуманітарна допомога та військова техніка. Нам потрібно багато всього та у великій кількості. Я обіцяю, що ми, українці, повернем у рази більше, бо ми захищаємо не лише Україну, а й світ".
Володимир Кличко був змушений відзначати своє 46-річчя під обстрілами рашистської армії.