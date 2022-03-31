Вслед за Усиком. Кличко покинул Украину

Легендарный боксер Владимир Кличко будет помогать Украине на дипломатическом фронте

Владимир Кличко и Александр Усик будут объединять силы для поддержки Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко больше месяца находился в Киеве, где помогал своему брату Виталию в обороне столицы.

Но пришло время воспользоваться своим высоким авторитетом на международной арене. Для этого Владимир выехал в составе делегации в Германию для встречи с высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщил старший брат Владимира Виталий в своем Instagram.

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"Друзья! Сегодня очень важно объединение всех сил – как в Украине, так и консолидация позиции и действий стран-партнеров нашего государства. Владимир уехал с делегацией от Украины на встречи в Германию. Запланированы встречи с политиками-чиновниками ФРГ – для политической поддержки Украины, экономической, гуманитарной и военной помощи нашему государству", – написал Виталий Кличко.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на отъезд Александра Усика из Украины во время войны. Один из лучших боксеров в истории Украины поддержал решение Усика. Он считает, что для страны так будет лучше.