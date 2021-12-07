Винник проти Зіброва: Усик насилу назвав свого фаворита

Олександр Усик зумів перемогти Ентоні Джошуа у бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, але при цьому насилу зміг сказати, хто йому більше подобається з пари Олег Винник – Павло Зібров.
Боксер не відразу зрозумів, що йдеться про співаків.
"А-а-а! (клацаючи пальцями) Це ж співаки (Усика осяяло). Нехай буде Винник", – сказав Усик, відповідаючи на питання користувачів соцмереж.
"Я навіть знаю одну пісеньку. "Ніно, з ким ти п'єш вино!" – спробував наспівати боксер.
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Раніше Усик розповів, у яких ролях бачить себе у кіно. "Дурника міг би зіграти добре. Такого – схибнутого-схибнутого", – зізнався боксер.
Дивіться, як Усик співає гімн України
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