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Усик прийшов у вушанці на дербі сина – а той програв

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 грудня, 19:47
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Син Олександра Усика Кирило займається футболом, яким у дитинстві захоплювався і сам боксер. Зоряний боєць не залишає хлопця без своєї підтримки на трибунах
Усик і його 8-літній син Кирило
Усик і його 8-літній син Кирило / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, на якого вже чекають у Саудівській Аравії для бою з Тайсоном Ф'юрі, поки що перебуває у Києві. І зайнятий не лише боксерськими тренуваннями, а й футболом.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі відвідав базу київського Динамо в Конча-Заспі, де вболівав за свого сина Кирила у матчі проти юних динамівців.

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У манежі бази "біло-синіх" столична команда Лівий берег із хлопчиків 2013 року народження, за яку виступає син Усика Кирило, грала проти вихованців Динамо 2014 р.н.

Як написав у себе в Instagram один із гравців Динамо Кирило Петренко, їм вдалося перемогти Лівий берег із Усиком-молодшим у складі.

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А після матчу на переможців динамівців ще чекав бонус – командне фото з Олександром Усиком.

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Зазначимо, що на базу Динамо боксер завітав у яскравій жовтій курточці та шапці-вушанці – здоров'я перед весняним боєм чи то з Джошуа, чи то з Ф'юрі треба берегти.

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