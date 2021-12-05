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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик кинув бокс і став продавати фрукти. Що сталося із чемпіоном

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 20:24
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Олімпійський чемпіон Лондона-2012 після невдачі у Пекіні-2008 хотів завершити спортивну кар'єру та зайнятися бізнесом
Усик торгував фруктами
Усик торгував фруктами / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усік розповів, що покинув бокс після Олімпійських ігор 2008 року. До речі, Усик прийшов у вушанці на дербі сина.

"Після Олімпіади я приїхав додому і десь два чи три місяці взагалі не займався. Ані боксу, ні чогось ще. Фрукти продавав – бізнесменом став.

Якось я сидів у одному закладі і по телевізору йшов бокс. І я так заностальгував, подумав: "Напевно, можна повернутись". У мене потім була розмова з батьком. Він сказав: "Санич, якщо ти ось у такій маленькій складності опускаєш руки і не йдеш далі, ти ніколи в житті не досягнеш того результату, про який ти мрієш", – цитує Усика Xsport.

Нагадаємо, що свій наступний бій Усик запланував на весну. Суперником українця у наступному поєдинку стане Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі.

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Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Олександр повинен провести реванш із Джошуа, але може відкупитися від реваншу з Ентоні. Той згоден відійти убік за 40 мільйонів доларів.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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