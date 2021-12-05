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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик знову переможе Джошуа: у Росії назвали причину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 17:49
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У Ентоні Джошуа немає шансів проти Олександра Усика, який відібрав у нього титули WBA, WBO та IBF – так вважає промоутер Володимир Хрюнов
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Олександром Усиком, якщо отримає 40 мільйонів доларів.

Можливо, Ей-Джей після вересневого фіаско розуміє, що нічого йому не світить і у повторному поєдинку з українцем?

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"Усик однакового зросту з Мохаммедом Алі. І Олександр вміє робити у рингу те, що вже не вміє робити Джошуа. Я гадаю, що скільки б не було боїв Усик – Джошуа, вони закінчаться однаково", – сказав на своєму YouTube-каналі російський промоутер Володимир Хрюнов, який у 2013-му організував бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним у Москві.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, якщо вдасться умовити Ентоні Джошуа відійти вбік, вже навесні Усик може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Цей поєдинок у березні хоче провести у себе Саудівська Аравія.

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Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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23
8
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22
9
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21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
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14
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