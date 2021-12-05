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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Так українців ще не принижували. Названі найкращі боксери в історії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 19:55
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Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум не згадав наших боксерів серед найкращих. З експертом із цього приводу можна посперечатися
Найкращі боксери світу за версією Арума
Найкращі боксери світу за версією Арума

Глава компанії Top Rank Боб Арум назвав імена чотирьох боксерів, яких він вважає найкращими в історії.

"Це Мохаммед Алі, Марвін Хаглер, Менні Пакьяо і Тайсон Ф'юрі. Хаглер був найкращим. Який же чудовий хлопець! Він пішов від нас дуже рано", – заявив Арум.

Мохаммед Алі – чемпіон Олімпійських ігор 1960 року, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (1964-1966, 1974-1978). Вважається найкращим боксером в історії.

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Марвін Хаглер – абсолютний чемпіон світу у середній ваговій категорії. Переміг 11 боксерів (з них 10 нокаутом) за титул чемпіона світу.

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Менні Пакьяо – єдиний боксер, який став чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі.

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Загалом, усі гідні вважатися великими. Але дивно, що Арум не згадав свого підопічного Василя Ломаченка, який ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях

Нічого не сказав про Олександра Усика, який був абсолютним чемпіоном у важкій вазі та забрав пояси Ентоні Джошуа у супертяжах.

А Володимир Кличко? Боксер, який довгі роки утримував звання чемпіона світу у надважкій вазі. Є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі.

А тим часом шанси побачити бій двох суперважкоатлетів сучасності між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зростають. За словами того ж Боба Арума, бій можна буде провести у березні наступного року у Саудівській Аравії.

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