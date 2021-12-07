10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 😷 Штам Омікрон 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик у божевільні! Схиблений-схиблений. Оце боксера занесло

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 08:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі розповів, у яких ролях бачить себе у кіно
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик, якому навесні доведеться побитися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Фьюрі, зазирнув у майбутнє і розповів, ким міг стати після завершення боксерської кар'єри.

"Чи є у мене потенціал у кіно? Звісно! Взагалі нескромна відповідь. Я б спробував себе у різних ролях. Я міг би драму зіграти – я не жартую. Комедію міг би зіграти. Дурня міг би зіграти чудово. Такого – схибленого-схибленого, але наприкінці фільму виявилося б, що я граю, і весь цей сценарій я придумав. А я такий – у божевільні", – розповів 34-річний Олександр Усик каналу Parimatch Ukraine.

Усик після бою з Джошуа
Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, як Усик кинув бокс і почав продавати фрукти. Після невдачі у Пекіні-2008 Олександр хотів завершити спортивну кар'єру та зайнятися бізнесом.

"Фрукти продавав – бізнесменом став. Якось я сидів в одному закладі і по телевізору показували бокс. І я так заностальгував, подумав: "Напевно, можна повернутися", – згадав про той період боксер.

Дивіться, як Усик переміг Джошуа у Лондоні

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Субота, 11 грудня
14:00
Дивись на: Трансляція
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти