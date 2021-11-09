Жахлива трагедія. Трамвай на смерть збив чемпіона України з боксу

В Одесі трамвай на смерть збив 26-річного майстра спорту з боксу Івана Соловйова

Іван Соловйов / Фото: Facebook

Аварія сталася 7 листопада близько 17:00 на Люстдорфській дорозі. Спортсмен спробував перебігти шляхи в недозволеному місці.

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Водій трамвая вчасно помітив хлопця та застосував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від одержаних травм він помер на місці, повідомляє оdessa.online.

Івану Соловйову було 26 років. Із 10 років він професійно займався боксом, вигравав на змаганнях.

2015 року був фіналістом Кубка України, 2013 року – чемпіоном країни віком до 22 років.

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