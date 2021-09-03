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Трагедія на боксерському рингу: 18-річна мексиканка померла після нокауту

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 вересня, 17:58
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Лікарі не змогли врятувати життя 18-річної мексиканки, яка отримала смертельні удари під час боксерського турніру в Монреалі
18-річна боксерка Жанетта Сапата померла через п'ять днів після нокауту
18-річна боксерка Жанетта Сапата померла через п'ять днів після нокауту

Юна мексиканська боксерка Жанетта Закариас Сапата померла через п'ять днів після того, як програла нокаутом у поєдинку на професійному рингу. Новину про цю трагедію повідомила BBC.

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Мексиканка виступала у жіночій напівсередній категорії. Минулої суботи 18-річна боксерка зазнала поразки у четвертому раунді поєдинку від Марі-П'єр Уль на турнірі в Монреалі. Жанетта пропустила від суперниці лівий аперкот і правий хук.

Після нокауту Сапата продовжувала стояти в кутку рингу, а потім впала непритомною. Медичні працівники відразу доставили її до лікарні Монреаля, але врятувати життя мексиканці так і не вдалося. Через п'ять днів вона померла.

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Новину про трагедію повідомив промоутер Айвон Мішель, який був організатором турніру в Монреалі.

"З великим сумом і мукою ми дізналися від члена сім'ї, що сьогодні вдень о 15:45 померла Жанетт Закариас Сапата.
Вся команда Groupe Yvon Michel надзвичайно засмучена цією болючою заявою. Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття її родині, близьким, друзям і особливо її чоловиікові, який був біля її ліжка до останніх хвилин", – повідомив про кончину Сапата Айвон Мішель.

Чоловік Сапати – 25-річний мексиканський боксер Джованні Мартінес, також був учасником на боксерського турніру в Монреалі. Він вийшов в ринг перед дружиною і здобув перемогу над канадцем Мазлумом Акденізом.

Для Жанетти Сапати це був шостий поєдинок на професійному рингу. Мексиканка дебютувала в боксі в 15-річному віці. Всього на рахунку Жанетти дві перемоги і чотири поразки.

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Дивіться відео фатального поєдинку на боксерському рингу.

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