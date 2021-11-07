Знаменитий бодібілдер помер у 46-річному віці: що спричинило смерть

Знаменитий бодібілдер Шон Роден помер у 46-річному віці. Переможець Містер Олімпія пішов із життя внаслідок серцевого нападу

Шон Роден помер у 46-річному віці / Фото: Instagram

Роден був одним із найзнаменитіших бодібілдерів у світі. Він почав займатися спортом ще в 90-х як любитель, але після смерті батька він причастився до алкоголю і на якийсь час закинув спорт.

Реклама

Тим не менш, Шон знайшов у собі сили зав'язати зі згубною звичкою та повернутися у бодібілдинг. 2010-го він розпочав професійну кар'єру.

Наступного року він уже брав участь у Містер Олімпія, але зайняв лише 11 місце. Проте через рік Шон став уже третім! З того часу він залишався у п'ятірці найкращих бодібілдерів світу.

Реклама

У 2018 році у 43-річному віці Роден переміг на турнірі Містер Олімпія, що зробило його найвіковішим переможцем.

Реклама

Роден обійшов семиразового чемпіона Олімпії легендарного Філа Хіта, який вигравав сім років поспіль.

Раніше ми писали, що фаворит конкурсу Містер Олімпія помер за добу до старту турніру . Американський бодібілдер Джордж Петерсон помер у 37 років. Його вважали фаворитом одного з найпрестижніших змагань світу.