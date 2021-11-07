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Знаменитий бодібілдер помер у 46-річному віці: що спричинило смерть

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 15:17
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Знаменитий бодібілдер Шон Роден помер у 46-річному віці. Переможець Містер Олімпія пішов із життя внаслідок серцевого нападу
Шон Роден помер у 46-річному віці
Шон Роден помер у 46-річному віці / Фото: Instagram

Роден був одним із найзнаменитіших бодібілдерів у світі. Він почав займатися спортом ще в 90-х як любитель, але після смерті батька він причастився до алкоголю і на якийсь час закинув спорт.

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Тим не менш, Шон знайшов у собі сили зав'язати зі згубною звичкою та повернутися у бодібілдинг. 2010-го він розпочав професійну кар'єру.

Наступного року він уже брав участь у Містер Олімпія, але зайняв лише 11 місце. Проте через рік Шон став уже третім! З того часу він залишався у п'ятірці найкращих бодібілдерів світу.

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У 2018 році у 43-річному віці Роден переміг на турнірі Містер Олімпія, що зробило його найвіковішим переможцем.

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Роден обійшов семиразового чемпіона Олімпії легендарного Філа Хіта, який вигравав сім років поспіль.

Раніше ми писали, що фаворит конкурсу Містер Олімпія помер за добу до старту турніру . Американський бодібілдер Джордж Петерсон помер у 37 років. Його вважали фаворитом одного з найпрестижніших змагань світу.

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