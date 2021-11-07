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Знаменитый бодибилдер умер в 46-летнем возрасте: что стало причиной смерти

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 15:17
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Знаменитый бодибилдер Шон Роден скончался в 46-летнем возрасте. Победитель Мистер Олимпия ушел из жизни в результате сердечного приступа
Шон Роден умер в 46-летнем возрасте
Шон Роден умер в 46-летнем возрасте / Фото: Instagram

Роден был одним из самых знаменитых бодибилдеров в мире. Он начал заниматься спортом еще в 90-х в качестве любителя, но после смерти отца он причастился к алкоголю и на время забросил спорт.

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Тем не менее, Шон нашел в себе силы завязать с пагубной привычкой и вернуться в бодибилдинг. В 2010-м он начал профессиональную карьеру.

В следующем году он уже участвовал в Мистер Олимпия, но занял лишь 11 место. Тем не менее, через год Шон стал уже третьим! С тех пор он оставался в пятерке лучших бодибилдеров мира.

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В 2018 году в 43-летнем возрасте Роден победил на турнире Мистер Олимпия, что сделало его самым возрастным победителем.

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Роден обошел семикратного чемпиона Олимпии легендарного Фила Хита, который выигрывал семь лет подряд.

Ранее мы писали, что фаворит конкурса Мистер Олимпия умер за сутки до старта турнира. Американский бодибилдер Джордж Петерсон умер в 37 лет. Его считали фаворитом одного из самых престижных соревнований мира.

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