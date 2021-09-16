Я побив Кличка, а вранці захотів померти. Одкровення скандального боксера

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі згадав свою найбільш знакову перемогу в кар'єрі. У листопаді 2015 року він переміг Володимира Кличка, відібравши у українця всі чемпіонські титули.

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"Мені здавалося, що я підкорив світ. Я більше нічого не хотів робити. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, тож я завжди із захопленням дивився на нього.

Коли я переміг Володимира, бокс для мене закінчився. Я не хотів продовжувати. У мене завжди була мета – побити Кличка. Коли я її досяг, то більше нічого не могло мене мотивувати.

Я більше не хотів жити. Я був би радий померти в 27 років. Ніщо і ніхто не міг повернути мене назад, навіть дружина і діти. Мені було начхати. Щоранку я прокидався і хотів просто померти", – цитує Ф'юрі Sky Sports.