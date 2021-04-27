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Молодий боксер помер після травми на чемпіонаті світу

27 квітня, 19:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

19-річний Рашед Аль-Свайсат з Йорданії помер через 10 днів після удару, перенісши операцію на мозку, але так і не прийшовши до тями

Сумна звістка сьогодні прийшло в світ боксу. Помер боксер Рашед Аль-Свайсат з Йорданії. На молодіжному чемпіонаті світу, який пройшов в польському місті Кельце, він отримав серйозну травму під час бою з естонцем Антоном Виноградовим. 19-річний спортсмен втратив свідомість під час поєдинку, що відбувся ще 16 квітня.

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Після того інциденту боксера відправили в лікарню. Незабаром йому провели операцію на мозку, однак вона, на жаль, не врятувала йому життя. Не приходячи до свідомості, Рашед помер через 10 днів. На даному етапі точно не встановлено, чи стала причиною смертю саме травма під час бою, або ж у хлопця раніше були деякі проблеми зі здоров'ям. Трагічним випадком займається поліція.

Інформацію про нещастя опублікували на офіційній сторінці Міжнародної федерації боксу в Twitter. Близьким спортсмена висловили співчуття.

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