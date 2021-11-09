19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ужасная трагедия. Трамвай насмерть сбил чемпиона Украины по боксу

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 11:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Одессе трамвай насмерть сбил 26-летнего мастера спорта по боксу Ивана Соловьева
Иван Соловьев
Иван Соловьев / Фото: Facebook

Авария произошла 7 ноября около 17:00 на Люстдорфской дороге. Спортсмен попытался перебежать пути в неположенном месте.

Ранее мы писали, что в Кирилловке пьяный мужчина убил чемпиона по джиу-джитсу.

Водитель трамвая вовремя заметил парня и применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм он скончался на месте, сообщает оdessa.online.

Ивану Соловьеву было 26 лет. С 10 лет он профессионально занимался боксом, выигрывал на соревнованиях.

В 2015 году был финалистом Кубка Украины, в 2013 году – чемпионом страны в возрасте до 22 лет.

Ранее мы писали, что знаменитый бодибилдер Шон Роден скончался в 46-летнем возраст.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50

Босния и Герцеговина

13 нояб

14:00

Финляндия

2.05

3.50

4.14

Франция

13 нояб

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять