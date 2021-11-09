Ужасная трагедия. Трамвай насмерть сбил чемпиона Украины по боксу

В Одессе трамвай насмерть сбил 26-летнего мастера спорта по боксу Ивана Соловьева

Иван Соловьев / Фото: Facebook

Авария произошла 7 ноября около 17:00 на Люстдорфской дороге. Спортсмен попытался перебежать пути в неположенном месте.

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Водитель трамвая вовремя заметил парня и применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм он скончался на месте, сообщает оdessa.online.

Ивану Соловьеву было 26 лет. С 10 лет он профессионально занимался боксом, выигрывал на соревнованиях.

В 2015 году был финалистом Кубка Украины, в 2013 году – чемпионом страны в возрасте до 22 лет.

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