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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик пропав! Знаменитий боксер переживає за українця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 12:41
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Колишній суперник Олександра Усика вважає, що українцеві варто більше приділяти уваги соцмережам інакше йому не стати популярним
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс розчарований, що Олександр Усик не розкручує своє ім'я після перемоги над Ентоні Джошуа.

Читайте також: Усика кидають на поталу кращому боксеру світу

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Після того, як українець завоював чемпіонські титули WBA, WBO та IBF, про нього майже не чути. А ось Ентоні регулярно у центрі уваги.

"Усик виграв у Джошуа – і зник. У соцмережах його особливо немає. Чим він займається не зрозуміло. А ось Джошуа кудись пішов, щось зробив, сказав.

Тому Ентоні завжди і заробляє великі гроші, тому що на нього приходять люди. Він завжди підтримує інтерес публіки і тому збирає повні стадіони", – вважає Брієдіс.

Нагадаємо, що у 2018 році Брієдіс бився з Усиком. Поєдинок вийшов дуже конкурентним і судді віддали мінімальну перемогу Усику.

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Раніше Брієдіс розповідав, що Володимир Кличко йому зламав ребро. Латвійський боксер був спаринг-партнером братів Кличків.

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