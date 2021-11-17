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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченку, проти тебе агресор! Тренер Термінатора попередив українця

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 листопада, 15:59
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Жертви Теофімо Лопеса, Василь Ломаченко та Річард Коммі, поб'ються 11 грудня у Нью-Йорку. Коуч ганця запевняє, що уболівальники запам'ятають цей поєдинок на віки
Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Андре Розьє, тренер колишнього чемпіона світу у легкій вазі Річарда Коммі, заявив, що його підопічному є що пред'явити Василю Ломаченку в поєдинку на "Медісон-сквер-гарден" 11 грудня.

"Річард і Василь повертаються в ринг після дуже яскравих перемог нокаутом. Так, на кону в їхньому поєдинку не буде титулів, проте це насправді бій на віки. У нас є технік Ломаченко та стратег Коммі, який до того ж буде у цьому протистоянні агресором".

"Річард принесе в ринг вогонь і жар. Він буде надзвичайно великим легковаговиком, нав'яже Ломаченку свою волю і зробить те, що йому вдається найкраще", – зауважив у коментарі Boxinghana тренер Річарда Коммі, першого африканського суперника у профі-кар'єрі Василя.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%

Річард Коммі
Річард Коммі / Фото: Getty Images

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Гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн.

Додамо, що Коммі у своєму попередньому бою у лютому 2021-го нокаутував домініканця Марінеса.

Ломаченко ж у червні відправив у нокаут японця Масайоші Накатані.

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