Усик був у края: 3 роки тому українець провів пекельні 12 раундів проти Бріедіса

Три роки тому, 27 січня 2018-го, майбутній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик був за крок від провалу. Український боксер провів найважчий бій у своїй кар'єрі проти латвійського тяжа Майріса Бріедіса, і перед оголошенням результату в Ризі ніхто не міг сказати, куди гойднуться суддівські ваги.

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Поєдинок між Бріедісом і Усиком був першим півфіналом Боксерської суперсерії в першій важкій вазі. На кону стояв чемпіонський пояс WBC, який належав Майрісові, і WBO, який носив Усик.

Полем битви стала рідна для латвійця Рига, де бій викликав величезний ажіотаж. Адже саме чинний офіцер поліції Бріедіс став першим в історії латвійцем, який завоював профі-титул чемпіона світу: у 2013-му це був пояс IBA, а потім і найпрестижніший WBC.

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Поєдинок в рингу "Арена Рига" вийшов дуже конкурентним. Можна навіть сказати – справжньою рубкою. Боксери намагалися відповідати ударом на удар. І хоч Усик протягом усього бою ставив йому темп, Бріедіс намагався не відставати, успішно працюючи в контратаках. А в заключній трихвилинці був націлений на нокаут, але Олександр добре захищався. В результаті бійці пройшли всю дистанцію в 12 раундів.

"Давайте поаплодуємо Майрісу. Це найважчі 12 раундів, які я коли-небудь проводив", – зізнався після бою Усик.

Олександр Усик – Майріс Бріедіс / Фото: Reuters

Перед оголошенням результату глядачі в залі завмерли. Та й ніхто з боксерів не був упевнений у своїй перемозі, хоча обидва підняли кулак вгору після гонга. Напруга читалася і на обличчях представників команд. Однак рішенням більшості суддів перемога дісталася Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а розчарований Бріедіс ледь не плакав. Для нього це була перша поразка в кар'єрі. І в такому бою!

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/ Фото: K2 Promotions

А промоутер українця Олександр Красюк розповів, наскільки близько Усик був до провалу: "Це було дуже близьке рішення суддів. Насправді, воно навіть ближче, ніж хтось міг уявити. Якби один із суддів не віддав Усику останній раунд, який, на мою думку, він виграв, то була б нічия за більшістю рішень.

Оскільки нічия, то йдуть до записок 4-го арбітра, у нього теж нічия. А коли вже у четвертого судді нічия, тоді переможцем стає той, хто переміг у 12 раунді. А в ньому переміг Бріедіс – 2:1".

Якщо згадати статистику, то Олександр Усик завдав 848 удари, 212 з яких були точними. Майріс Бріедіс бив 579 раз, а потрапив – 195. У Усика краще виходило працювати джебом – 550 (91) проти 137 (46). А ось з силових ударів попереду Бріедіс – 442 (149) проти 298 (121).

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Майріс Брієдіс / Фото: Instagram

Уже в наступному своєму бою Усик легко переміг росіянина Мурата Гассіева і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Але і Бріедіс не опустив рук і підняв над головою трофей Мохаммеда Алі у 2020-му, коли українець вже пішов до надважкого дивізіону. І тепер побитий Усиком боєць бігає під його пісню українською мовою.

Дивіться, як тренується Олександр Усик

Усик, тренування перед Чісорою Відео: USYK17

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