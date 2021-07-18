Поклав спати: непереможний боксер наглухо вирубив суперника у першому раунді Поділитися Копіювати лінк

Бій між Дакаррі Скоттом і Джейденом Бутом не протривав і одного раунду. Скотт зловив суперника потужним ударом і наглухо вирубив. Бут програв третій бій у кар'єрі